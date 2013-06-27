نصائح للمخطوبين



لابد ان تدرك الفتاة المخطوبة ان هذه السبل من السهل تنفيذها لتحظى باهتمام الخطيب طوال فترة الخطوبة، بشرط واحد ان يكون هناك نوع من التفاهم بينهم والمشاعر المشتركة المتبادلة ، ففي هذه الحالة تتمكن الفتاة المخطوبة من جذب نظرخطيبها .

1- من المعروف ان المرأة لها حاسة سادسة تشعر بذكائها الأنثوي، ما يعجب به الخطيب سواء في شخصيتها او مظهرها، لذا على الخطيبة ان تكون على وعي وعلم بمكامن انوثتها بنظر الخطيب، فأذا وجدت ان شعرها او ابتسامتها او رشاقتها هو ما يعجب خطيبها، فلا بد من تعزيز هذه الأشياء؛ فأهتمامها بألاشياء التي تعجب الخطيب يجعله يعشقها ويشعر برغبتها في اسعاده.

2- قد يعاني الرجل من الفوضى في حياته، سواء في ميعاد استيقاظه، او ترتيب مواعيده، فهذه الأشياء اذا اهتمت بها الخطيبة اثناء فترة الخطوبة ستشعر الخطيب بأهتمامها، وانها تساعده على تنظيم حياته، وقد يتخيل الخطيب الحياة الهادئة المنظمة التي ستوفرها له الخطيبة بعد الزواج .

3- في بعض الأحيان تشعر الفتاة اثناء فترة الخطوبة بابتعاد الخطيب عنها وبالتالي الشعور بالقلق وعدم الأمان، وبدلا من ان تبحث عن الأسباب نجدها تسرع الى الخطيب شاكية عدم شعورها بالأمان، مما يجعل الخطيب يتنبه الى وجود خلل في العلاقة؛ فيبتعد عنها بالفعل، فالرجل عادة يكره هذا الشعور من المرأة، لذا على الخطيبة اذا شعرت بمثل هذه المشاعر ان تجد في البحث عن الأسباب لأصلاحها قبل ان يتطور الأمر



4- قد تشعر الفتاة بعد مضي فترة على الخطوبة انها اصبحت شيء مفروغ منه في حياة الخطيب؛ فقد تكون الخطيبة مقدرة لظروف الخطيب، ومتفاهمة لكل طباعه، فيدرك الخطيب هذه النقطة فيتعامل معها بشيء من الأهمال على اعتبار انها متفاهمة للأمر، ولأن هذا الشعور قد يشعر الفتاة بالحزن والأساءة احيانا، لا بد من نصحها بالا تكون كالكتاب المفتوح للخطيب طوال الوقت، فلا بد ان يكون هناك عنصر تشويق واثارة في العلاقة اثناء فترة الخطوبة، فردود الأفعال المتوقعة من الخطيبة قد تفقد الخطيب انجذابه للخطيبة .

5- اثناء فترة الخطوبة وخاصة في الشهور الأولى يسعى الخطيبان الى الأنفراد ببعضهم البعض، ولكن بمرور الوقت قد يشعر الطرفان ببعض الملل والرتابة تدب في العلاقة، لذا على الفتاة بأقناع الخطيب بضرورة التغيير والأندماج مع بعض الأصدقاء او الأقارب لمزيد من الأستمتاع، وحتى لا ينضب الحديث ويشعر الطرفان بالملل، فمن الممكن ان تقترح الخطيبة قضاء بعض الوقت مع عائلة الخطيب لمزيد من الألفة والتقارب؛ فقد تكون هذه خطوة هامة من الخطوات التي تشعر الخطيب برغبة الخطيبة في اسعاده ومشاركته حياته .

" بثينه طافح "

خبيره العلاقات العاطفيه

شبكةعيونالإخبارية

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