إصابة 6 فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج

شهد الطريق السريع أسيوط سوهاج الزراعى، تصادم سيارتين بناحية قرية الكراعى دائرة مركز المراغة، نتج عن حادث التصادم إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق ووجود مصابين .

تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد نصر طه، رئيس مباحث المركز بوصول حمد محمود الضبع 42 سنة مزارع ويقيم بناحية أولاد إسماعيل دائرة المركز مصاباً "باشتباه كسر بالركبة اليسرى ‏وكدمات متفرقة بالجسم"، محمد محمد أبو النصر" 30 سنة حلاق ويقيم مدينة طنطا مصاباً " بسحجات وكدمات بالوجه، رشاد محمد السيد " 54 سنة مدرس مصاباً " باشتباه ما بعد الارتجاج وفقد جزء من فروة الرأس وسحجات وكدمات ‏متفرقة بالجسم " وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام، محمود محمد حسن " 48 سنة مزارع مصاباً " باشتباه كسر بالركبة اليمنى "، هنداوى التونى أمين " 41 سنة سائق مصاباً " باشتباه كسر بالفقرات الظهرية وكدمات بالصدر "، رشا نبيه محمد صديق 27 سنة ربة منزل مصابه " باشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم " ويقيمون دائرة المركز إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال ثابت إبراهيم محمد عبود " 50 سنة سائق ويقيم نجع الماسخ دائرة المركز، قرر بأنه أثناء قيادته سيارته رقم 11024 أجرة سوهاج، اصطدمت به من الخلف السيارة رقم 13822 نقل سوهاج، قيادة على صابر على أبو الحسن" 45سنة سائق ويقيم بناحية كوم العرب دائرة مركز طما، ما أدى إلى اختلال ‏عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة على جانب الطريق، وذلك على طريق أسيوط سوهاج بناحية الكراعى دائرة المركز ‏وأتهم قائد السيارة الثانية بالتسبب فى الحادث.

وبسؤال قائد السيارة الثانية، قرر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته فوجئ بتخطى السيارة المشار إليها أمامه واصطدامها ‏بمقدمة سيارته من الناحية اليسرى، واتهم قائدها بالتسبب فى الحادث، تم التحفظ على السيارتين، ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2672 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.