تجديد حبس عامل زراعى 15 يومًا لاتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، بسكرتارية عادل عبد الدايم، تجديد حبس المتهم "منصور.ح.م"، عامل زراعى، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 500 قرص من مخدر "ترامادول".

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، تم تجديدها الى 15 يوما.