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ضبط صاحب مستودع استولى على 36 طن دقيق مدعم فى سوهاج

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ضبط صاحب مستودع استولى على 36 طن دقيق مدعم فى سوهاج ضبط صاحب مستودع استولى على 36 طن دقيق مدعم فى سوهاج
تمكن حملة تموينية شنها ضباط إدارة مباحث بسوهاج من ضبط صاحب مستودع دقيق بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، لتلاعبه فى ماكينة استلام صرف الدقيق المدعم والاستيلاء على "36 طن" دقيق بمبلغ 948600 جنيهاً.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مباحث تموين سوهاج يفيد بضبط صاحب مستودع دقيق لتلاعبه فى الحصص المقررة.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بتمكن العقيد محمد نصحى، مدير إدارة المباحث الجنائية من ضبط "محمود. س . م . ف"، 47 سنة، صاحب مستودع دقيق ويقيم دائرة مركز دار السلام لقيامة بالتلاعب فى ماكينة استلام ‏وصرف الدقيق المدعم واستيلاءه على "1800" شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة "20" كجم بأجمالى 36 طن دقيق وقدرت فروق الأسعار بمبلغ 948600 جنيهاً بقصد بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير ‏مشروعة، وتحرر عن ذلك الحضر رقم 3465 جنح مركز دار السلام لسنة 2016.

وفي سياق أخر، تم ضبط محمد. ع . ا، 38 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته لحوم مذبوحة خارج السلخانة ‏وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وضبط "150" كجم لحوم، وتحرر عن ذلك الحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط "10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، "6" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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