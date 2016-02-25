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دراسة تكشف: التأمل يخفف آلام أسفل الظهر المزمنة عند كبار السن

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دراسة تكشف: التأمل يخفف آلام أسفل الظهر المزمنة عند كبار السن دراسة تكشف: التأمل يخفف آلام أسفل الظهر المزمنة عند كبار السن
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن التأمل يخفف آلام كبار السن الذين يعانون من ألم مزمن أسفل الظهر.

وشملت الدراسة ما يقرب من 300 من كبار السن البالغين الذين يعانون من آلام أسفل الظهر على المدى الطويل، وخضع نصفهم إلى جلسات التأمل بشكل يومى لمدة شهرين.

ووجد الباحثون بقيادة الدكتورة ناتاليا مورون أستاذة الطب الطبيعى فى جامعة بيتسبرج، أن كبار السن الذين خضعوا لجلسات التأمل كانوا يشعرون بألم أقل فى أسفل الظهر، لافتين إلى أن السبب يكمن فى تشتت العقل عن التفكير فى الألم والانتباه إلى جمال الطبيعية الساحرة.

وقال الدكتور جون مافى، أستاذ الطب الطبيعى بكلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس، إنه "لا يوجد حل سحرى للألم".

وأضاف أن 75% من الألم سيتحسن فى غضون شهرين، و90% فى غضون ثلاثة أشهر من التأمل اليومى.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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مصر 365