مفاجأة..اكتشاف عشب يقاوم "زيكا".. و4 نباتات مشهورة تطرد الناموس.. اعرفها

ربما لا يكون لديك أى فكرة عن عشبة "بريثروم" التى تعتبر "العدو" اللدود للبعوض والحشرات الأخرى وأقوى سلاح ضد بعوضة زيكا القاتلة التى تسبب تشوه الأجنة، ولكن لأهميتها يجب أن تتعرف عليها وعلى دورها فى الحماية من أكثر الأمراض المثيرة لرعب العالم وهو فيروس زيكا.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى“Health Food Star”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن عشبة "بريثروم" التى تتميز عن جميع الأعشاب الأخرى بسبب فاعليتها ضد البعوض والحشرات الأخرى.

وأوضح الباحثون أن عشبة "بريثروم" تحتوى على نسبة عالية من المبيدات الحشرية الطبيعية، ويتم استخدامها لإنتاج المبيدات الحشرية الصناعية، التى تستمر فاعليتها بنسبة 75٪ ولكنها غير مستقرة تمامًا على درجة حرارة 10 - 25 درجة ويمكن أن تنهار فى غضون 72 ساعة، لذلك يفضل زراعة العشبة فى المنزل أو حوله لمكافحة الحشرات دوريًا.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النبات ينمو بشكل رئيسى فى المناطق الساحلية، ومن الضرورى زراعته كل عام.

وكشف الباحثون عن أربعة نباتات مهمة فى مقاومة البعوض وهى القهوة والنعناع والليمون أو الريحان، لذلك يمكنك فرك أى نوع من هذه النباتات على الأجزاء العارية من الجلد لتجنب لدغ الناموس والحشرات.

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