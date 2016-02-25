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مصادر يمنية تنفى انسحاب القوات الإماراتية من مطار عدن واستقالة مدير الأمن

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مصادر يمنية تنفى انسحاب القوات الإماراتية من مطار عدن واستقالة مدير الأمن مصادر يمنية تنفى انسحاب القوات الإماراتية من مطار عدن واستقالة مدير الأمن

نفت مصادر أمنية بمطار عدن صحة الأنباء التى تحدثت عن انسحاب قوة عسكرية إماراتية ترابط بمطار عدن جنوى اليمن منذ أشهر.

وأكد المصدر- فى تصريح لصحيفة /عدن الغد/ الإلكترونية- أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن انسحاب القوة الإماراتية المرابطة بمطار عدن غير صحيح، مشيرا إلى أن القوة ما زالت متواجدة وتعمل بكل طاقمها.

وكانت وسائل إعلام موالية للرئيس اليمنى السابق قد ذكرت نقلا عن وكالة أنباء أجنبية أن القوات الاماراتية انسحبت من المطار بعد اقتحامه من قبل قوات موالية للحكومة.

ومن ناحية أخرى نفى العميد شلال شايع مدير أمن مدينة عدن صحة الأنباء التى تحدثت عن نيته تقديم استقالته من منصبه.

وأكد مكتب مدير الامن- فى بيان صحفى وزع على وسائل الاعلام فى عدن- أن العميد شايع مستمر فى تأدية مهام عمله وأن إدارته ستواصل اعمالها فى تأمين مدينة عدن.

وأكد مدير الأمن أنه قطع وعدا على نفسه بأنه سيواصل جهوده فى سبيل إعادة الاستقرار إلى عدن. .داعيا إلى مضاعفة الجهود فى سبيل دعم الأمن والاستقرار فى عدن.
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