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أهالى شبرا الخيمة يستغيثون بالحكومة ويطالبون بتوفير سيارات مياه لحين عودتها

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أهالى شبرا الخيمة يستغيثون بالحكومة ويطالبون بتوفير سيارات مياه لحين عودتها أهالى شبرا الخيمة يستغيثون بالحكومة ويطالبون بتوفير سيارات مياه لحين عودتها
لازال انقطاع المياه بحى غرب شبرا الخيمة بين أهالى مناطق ( أرض نوبار ، الإسكان الصناعى ، المنشية الجديدة ، عزبة عثمان ، مساكن الوحدة ، مساكن نوبار ) ، مستمرا من فجر أمس ، حتى ذلك التوقيت ، بما يقرب بــ 20 ساعة متواصلة، وسط تجاهل مسئولى شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، رغم العديد من الشكاوى التى تقدم بها أهالى شبرا الخيمة عن طريق اتصالهم بالخط الساخن التى خصصته الشركة لتلقى شكاوى المواطنين.

ويقول عصام راضى، من أهالى منطقى أرض نوبار، أن ما يحدث مهزلة لأنه لا توجد نقطة مياه واحدة فى المنازل، وجميع أهالى المنطقة لم يجدوا مياه للشرب منذ فجر اليوم، بعد أن قطعت الشركة المياة دون سابق إنذار، ما يدل على استهتار مسؤولى الشركة بحياة المواطنين الشعبيين،

وأضاف راضى، إن الحياه اليومية توقفت تماما لعدم وجود مياه، والمسؤولين لم يقوموا بإرسال عربات مياه للمنطقة ، والموقف يدل على استهتار الشركة بالمواطنين .

واكد شريف حسنى، من سكان الإسكان الصناعى، أن مدير مياه شبرا الخيمة، رفض إرسال عربات محملة بالمياه بالمناطق التى تنقطع عنها المياة، ورفض مواجهة شكاوى المواطنين بشأن القطع المفاجئ للمياه بهذا الشكل كما تهرب من الرد على مكالمات المواطنين على حد قوله.

وطالب المواطنين، محافظ القليوبية ، الدكتور رضا فرحات، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القاهرة ، المهندس مصطفى الشيمى ، بسرعة إعادة المياه باعتبارها عامل أساسى فى حياتهم اليومية .

ونشر الأهالى بعض الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ويطالبون بعودة المياه .

انقطاع المياه (1)

انقطاع المياه (2)
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مصر 365

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