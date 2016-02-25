المصريين الأحرار بسوهاج يعقد اجتماعا مع المسئولين لحل مشاكل المواطنين

قال إيليا ورد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وأمين لجنة العمل الجماهيرى بالحزب بسوهاج، إن اللجنة بالتعاون مع لجان التثقيف والتنمية المجتمعية ستقوم بعقد اجتماع مع عدد من المسئولين فى قطاعات الصحة والتعليم وغيرها الاسبوع المقبل لعرض مشاكل المواطنين وكيفية حلها .

وأضاف أمين لجنة العمل الجماهيرى فى تصريح خاص، أن الحزب قام بحل بعض المشاكل بقرية تونس والخاصة بانارة الطرق من خلال موافقة شركة الكهرباء على انارة الطريق فى بعض الشوارع بالقرية ، مشيرا أنه جارى العمل أيضا على حل مشكلة موقف قرية ادفا بعدم نقله الى مكان آخر .