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وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن تدرس إتهام داعش رسميا بإرتكاب مذابح جماعية

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وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن تدرس إتهام داعش رسميا بإرتكاب مذابح جماعية وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن تدرس إتهام داعش رسميا بإرتكاب مذابح جماعية

>قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى انه يدرس حاليا امكانية اتهام تنظيم داعش رسميا بإرتكاب مذابح جماعية مؤكدا ان أحدا لم يشهد مطلقا شيئا مثل ذلك على مر التاريخ.

وأضاف كيرى خلال جلسة إستماع بمجلس النواب الأمريكى حول موازنة الخارجية الأمريكية للعام المالى 2017 ان الخارجية الأمريكية تقوم حاليا بمراجعة المعايير والسوابق القانونية لإعلان اتهام تنظيم داعش بإرتكاب مذابح جماعية وما يترتب على ذلك من إجراءات.

وأشار وزير الخارجية الأمريكى خلال شهادته إلى انه حصل على توصية فى هذا الصدد غير انه طلب بإجراء مزيد من التقييم لهذه الخطوة مشيرا إلى انه سيأخذ قراره فى هذا الشأن فور تسلمه الدراسة.

وقال كيرى ان تنظيم داعش ارتكب اعمال تطهير على اساس العرق والدين واقتلاع المواطنين من منازلهم وليس القتل فقط.
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مصر 365