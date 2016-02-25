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المعارضة السورية: ندعم وقف إطلاق النار لأسبوعين لاختبار التزام الجانب الآخر

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المعارضة السورية: ندعم وقف إطلاق النار لأسبوعين لاختبار التزام الجانب الآخر المعارضة السورية: ندعم وقف إطلاق النار لأسبوعين لاختبار التزام الجانب الآخر

>قالت المعارضة السورية أمس الأربعاء إنها مستعدة لوقف القتل لمدة أسبوعين لاختبار جدية إلتزام الجانب الآخر بخطة أمريكية-روسية ترمى إلى وقف العمليات القتالية.

وقالت الهيئة العليا للمفاوضات المدعومة من فى بيان حصلت رويترز على نسخة منه إنها تعتبر وقف القتال لمدة أسبوعين فرصة لاختبار مدى جدية الجانب الآخر فى الالتزام ببنود الاتفاق.

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا هذا الأسبوع عن خطة لوقف القتال وأمهلت الأطراف المتحاربة حتى الساعة "10:00 بتوقيت جرينتش" ظهر يوم الجمعة لتوضيح موقفهما بشأن "وقف العمليات القتالية" الذى قد يبدأ سريانه يوم السبت.

ورحبت الهيئة العليا للمفاوضات بالخطة لكنها وضعت قائمة مفصلة بانتقادات قالت إنه يتعين معالجتها قبل البدء فى أى وقف لإطلاق النار.

واعترضت على كون روسيا ضامن لوقف إطلاق النار إلى جانب الولايات المتحدة قائلة إن روسيا طرف مباشر فى الصراع وإن الخطة تجاهلت الدور الذى تقوم به كل من روسيا وإيران الحليفتين لدمشق.
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مصر 365

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