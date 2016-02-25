ضبط مخزن غير مرخص للسلع الغذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، فى ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية و بداخله طن سلع غذائية مجهولة المصدر ، وحرر محضر بالواقعة.

كانت وردت معلومات لشرطة التموين تفيد بقيام صاحب صاحب مخزن لتعبئة المواد الغذائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الخالية من أى بيانات تفيد مصدرها ومجهولة المصدر وبيعها للمواطنين.

و قامت قوة من ضباط الإدارة بمداهمة المخزن ، وضبط صاحبها طن "دقيق وسكر وأرز و عدس و فول" معبأة داخل عبوات و لا توجد بها اى بيانات تدل على مشروعية استهلاكها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.