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وكيل البرلمان: الحكومة لم تبلغ المجلس رسميا بموعد عرض برنامجها

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وكيل البرلمان: الحكومة لم تبلغ المجلس رسميا بموعد عرض برنامجها وكيل البرلمان: الحكومة لم تبلغ المجلس رسميا بموعد عرض برنامجها
أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن لم تبلغ البرلمان رسميا بموعد عرض برنامجها على المجلس، مضيفا:" نتمنى أن ينتهى البرلمان من إعداد لائحته الداخلية وتشكيل لجانه قبل منتصف مارس".

وأضاف "الشريف" فى تصرح لـ "اليوم السابع"، أن المواطن البسيط ينتظر من البرلمان الكثير من تشريعات تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشريعات اقتصادية تحقق لهم حياة كريمة.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن البرلمان يسابق الزمن من أجل القيام بدوره التشريعى والرقابى بالشكل الذى يمس حياة المواطنين، مشيرا إلى أن ما يحدث فى البرلمان ، "خلافات جانبية" تؤثر على أداء البرلمان، مؤكدا أن ثقته فى النواب كبيرة.

وكيل "النواب" يلتقى ممثل البرلمان الأوروبى بمنتدى العدالة الاجتماعية بالمغرب

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مصر 365

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