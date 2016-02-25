النيابة تحقق مع ضابط شرطة وشقيقه المتهمين بسرقة سيدة بشارع "مكرم عبيد"

تباشر نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، التحقيق مع ضابط شرطة وشقيقه ، المتهمين بسرقة سيدة أثناء سيرها بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

و كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغاً باتهام الملازم أول "كريم محمد نجيب" وشقيقه "أحمد" بمحاولة سرقة إحدى السيدات حال سيرها بتقاطع شارعى مكرم عبيد وحافظ رمضان دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على المتهم وشقيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية ، وإحالتهما للنيابة العامة لتولى التحقيقات

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد أعلن أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر قراراً بإحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر، إلى الاحتياط، وإيقافه عن العمل للصالح العام

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