أخبار عاجلة

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة تحقق مع ضابط شرطة وشقيقه المتهمين بسرقة سيدة بشارع "مكرم عبيد"

Google+ Print
النيابة تحقق مع ضابط شرطة وشقيقه المتهمين بسرقة سيدة بشارع "مكرم عبيد" النيابة تحقق مع ضابط شرطة وشقيقه المتهمين بسرقة سيدة بشارع "مكرم عبيد"
تباشر نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، التحقيق مع ضابط شرطة وشقيقه ، المتهمين بسرقة سيدة أثناء سيرها بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

و كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغاً باتهام الملازم أول "كريم محمد نجيب" وشقيقه "أحمد" بمحاولة سرقة إحدى السيدات حال سيرها بتقاطع شارعى مكرم عبيد وحافظ رمضان دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على المتهم وشقيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية ، وإحالتهما للنيابة العامة لتولى التحقيقات

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد أعلن أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر قراراً بإحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر، إلى الاحتياط، وإيقافه عن العمل للصالح العام


>- وزير الداخلية يوقف ضابطا عن العمل ويحيله للاحتياط لاتهامه بمحاولة سرقة سيدة
>

- بعد إعلان الداخلية فى بيان رسمى إحالة ضابط متهم بالسرقة للإحتياط.. خبراء أمن: الداخلية لجأت إلى مبدأ "مفيش طبطبة" على أى فاسد.. والقرار يؤكد منهج الشفافية والتطهير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365