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"الاستئناف" تتسلم قضية أحداث شغب المطرية لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين

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"الاستئناف" تتسلم قضية أحداث شغب المطرية لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين "الاستئناف" تتسلم قضية أحداث شغب المطرية لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين
تسلمت محكمة الاستئناف ، ملف القضية المعروفه إعلاميا بـ"أحداث شغب المطرية" و ذلك تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات، بعد قرار المستشار محمد سيف، الرئيس بنيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة 24 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر وحرق المنشآت العامة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير الماضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهامًا أبرزها ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فى القتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ، منها حريق السجل المدنى بالمطرية والتظاهر والتجمهر وترويع المواطنين.
>تعود أحداث الواقعة إلى الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث دعت جماعة الإخوان إلى التجمهر والتظاهر بعدة مناطق بالمطرية، منها شارع الأربعين وميدان المسلة وأمام مسجد الجمعية الشرعية، وقاموا بأعمال حرق وتخريب، حيث ألقت الشرطة القبض على عدد منهم .


>تجديد حبس 36 إخوانيا 45 يوما لتورطهم فى "أحداث شغب المطرية"

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مصر 365