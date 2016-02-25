تقرير بريطانى: 13 فيتامين تحميك من أمراض القلب السبب الأول للوفاة بالعالم

أمراض القلب والأوعية الدموية هى السبب الأول للوفاة فى العالم وفى مصر
، ونكشف لكم خلال هذا التقرير عن مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية التى يجب تناولها للحد نظريًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، تقدمها لكم خبيرة التغذية البريطانية سارة فلاور.
وتشمل العناصر الغذائية التى تكافح أمراض القلب:
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1.الأوميجا3:
توجد بكثرة فى أسماك السلمون والسردين والمكسرات والزيت الحار، وهى تحد من الالتهابات وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.
2.المغنسيوم:
يوجد فى المكسرات والحبوب والخضراوات الورقية الخضراء، وهو يخفض ضغط الدم ويساهم حسب الأبحاث فى الحد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية.
3.أنزيم كوكيو10:
يوجد فى اللحوم والبيض والأسماك، وهو يحمى الشرايين من التلف.
4.فيتامين "د":
يوجد فى أسماك السلمون والسردين والبيض وبعض أنواع المشروم، وأثبتت الدراسات أن نقص مستوياته يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.
5.الزنك:
يوجد بكثرة فى بذور القرع العسلى والمكسرات والحبوب بصفة عامة والمحار، وهو له خصائص وقائية على الشريان التاجى ويحسن وظائف القلب.
6.فيتامين "ج":
يوجد فى الفواكه الحمضية والكيوى والجوافة والبصل الأحمر، وهو يساعد فى خفض الكولسترول الضار ويحمى من أمراض القلب.
7.فيتامين "هـ":
يوجد فى الأفوكادو والمكسرات والحبوب، ويساهم فى تقليل الكولسترول الضار ورفع مستويات الكولسترول النافع.
8.السيلينيوم:
يوجد بكثرة فى عشب البحر والمكسرات البرازيلية، وهو من مضادات الأكسدة القوية التى تكافح أمراض القلب.
9.البروبيوتك أو الخمائر الحيوية:
فى الزبادى، وهى تعزز من وجود البكتيريا المفيدة بالأمعاء وتحد من الالتهابات، وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.
10.عنصر الأليسين:
يوجد فى الثوم، حيث يحسن ضخ الدم للقلب ويساعد على ارتخاء الأوعية الدموية.
11.الليكوبين:
من مضادات الأكسدة القوية ويحمى من أمراض القلب: يوجد فى الطماطم المطبوخة والمجففة، والفلفل والبطيخ والأسبارجوس.
12.مركب الأرجينين L-Arginine:
يساهم فى خفض الضغط الدموى ويحمى من أمراض القلب: يوجد فى البقوليات والمكسرات والشوفان والسالمون والتونة.
13.مركب L-Taurine:
يوجد فى اللحوم الحمراء والبيض والمأكولات البحرية، وهو يعزز صحة الشرايين وأنسجة القلب.
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شبكةعيونالإخبارية
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