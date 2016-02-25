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تجديد حبس عاطلين 15 يوما لإتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالمعادى

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تجديد حبس عاطلين 15 يوما لإتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالمعادى تجديد حبس عاطلين 15 يوما لإتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالمعادى
جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، حبس عاطلين متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى منطقة المعادى.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعادى مفادها قيام كل من "ا،ح" 22سنة عاطل و"ا. ا" 20 سنة عاطل، بممارسة الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وبمواجهة النيابة للمتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365