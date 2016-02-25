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مفاجأة.. وضع الثلج على الحروق يضر الجلد.. مية الحنفية كفاية

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مفاجأة.. وضع الثلج على الحروق يضر الجلد.. مية الحنفية كفاية مفاجأة.. وضع الثلج على الحروق يضر الجلد.. مية الحنفية كفاية
حذر الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، من وضع الثلوج على أماكن الحروق المنزلية لأنه يضر بالجلد ويعد خطأ شائعًا فى التعامل مع الموقف.

وأوضح الناظر، أن الطريقة الأمثل فى التعامل مع الحروق المنزلية، هو وضع المنطقة المصابة تحت ماء الصنبور، وتركها 10 دقائق كاملة ثم تجفيفها بفوطة ناعمة ووضع أحد كريمات الحروق عليها إضافة إلى كريم مضاد حيوى.

كما أوضح أستاذ الأمراض الجلدية: فى حالة تكون فقاعات مائية جراء الحرق يجب ألا يفتحها المصاب وأن يضع عليها شاش، وإذا تم فتحها عن طريق الخطأ عليه وضع كريم مضاد حيوى سريعًا وتكرار وضعه كل 5 ساعات.

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مصر 365