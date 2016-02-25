القوى العاملة تعقد ندوات لمكافحة وعلاج الإدمان بالوادى الجديد

قال المهندس أحمد خاطر مدير عام مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى، أن المديرية بصدد عقد دورات تدريبية بأماكن التجمع العمالى بمركزى الخارجة والداخلة وتستهدف الندوات أكثر من 140 عامل وذلك بهدف توعيتهم ضد مخاطر الإدمان وإثارة السلبية على العمل والإنتاج .

وأضاف خاطر أن هذه الندوات تأتى فى إطار خطة مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادى الجديد لمكافحة وعلاج الإدمان وذلك بالتنسيق مع الدكتور ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء حيث يتم عقد الدورات التى يحاضر فيها متخصصين للتعريف بمخاطر الادمان وتأثيرة على تدمير الشباب والمجتمع .