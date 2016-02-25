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حبس حارس عقار ينتحل صفة فرد شرطة للنصب علي المواطنين بالطالبية

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حبس حارس عقار ينتحل صفة فرد شرطة للنصب علي المواطنين بالطالبية حبس حارس عقار ينتحل صفة فرد شرطة للنصب علي المواطنين بالطالبية
أمر المستشار محمد ابو زينة رئيس نيابة العمرانية بحبس حارس عقار 4 ايام علي ذمه التحقيقات لقيامه بالنصب علي المواطنين للحصول علي مبالغ مالية .

حيث كشفت التحقيقات أنه قام بإنتحال صفة فرد شرطة وتوقف أمام مبنى الأحوال المدنية لتقاضي مبالغ مالية مقابل إنهاء الارواق الرسمية للمواطنين، وتمكنت مباحث الطالبية من القاء القبض عليه يرتدي الزي الشرطي .

وكشفت التحريات أنه أثناء مرور ضباط قسم الطالبية اشتبهوا في شخص يرتدي الزي الشرطي فتم استيقافه وبفحصه تبين أنه حارس عقار سابق إتهامه في 4 قضايا (سرقة و مخدرات) ويرتدي ملابس شرطية.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بإيهام المواطنين أنه فرد شرطة من قوة مصلحة الأحوال المدنية والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إستخراج أوراق حكومية لهم.

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مصر 365