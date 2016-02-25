أخبار عاجلة

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تجليس مطران القدس على كرسى "أورشليم" بحضور وفد كنسى مصرى 6 مارس

Google+ Print
تجليس مطران القدس على كرسى "أورشليم" بحضور وفد كنسى مصرى 6 مارس تجليس مطران القدس على كرسى "أورشليم" بحضور وفد كنسى مصرى 6 مارس
تلقى رؤساء الكنائس المسيحية بالقدس، دعوة لحضور صلوات تجليس المطران الجديد للقدس فى السادس من مارس المقبل بمقر الكنيسة المصرية بالقدس المحتلة.

وأكد المطران منيب يونان رئيس الاتحاد اللوثرى العالمى ومطران القدس للكنيسة اللوثرية لليوم السابع، إنه تلقى دعوة حضور تجليس المطران الجديد بالكنيسة المصرية بالقدس يوم السادس من مارس.

فيما أفادت مصادر بالكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة لمرقسية، سينيب عنه وفد لحضور تجليس المطران الجديد بالقدس يتألف من كبار الأساقفة والمطارنة، موضحًا: "لا يجوز وفقا للطقس الكنسى أن يجلس أسقف مطران، على اعتبار أن المطران أعلى رتبة كنسية بعد البابا".
>الجدير بالذكر أن البابا تواضروس الثانى سيرسم (يعين) القمص ثيؤدور الأنطونى مطرانا للقدس فى السابع والعشرين من فبراير الجارى فى صلوات عشية بحضور الأساقفة ومطارنة المجمع المقدس.

:
>- صلاة قداس صوم يونان بكنيسة الإسكندرية برئاسة البابا تواضروس الثانى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365