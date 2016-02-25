تجليس مطران القدس على كرسى "أورشليم" بحضور وفد كنسى مصرى 6 مارس

تلقى رؤساء الكنائس المسيحية بالقدس، دعوة لحضور صلوات تجليس المطران الجديد للقدس فى السادس من مارس المقبل بمقر الكنيسة المصرية بالقدس المحتلة.

وأكد المطران منيب يونان رئيس الاتحاد اللوثرى العالمى ومطران القدس للكنيسة اللوثرية لليوم السابع، إنه تلقى دعوة حضور تجليس المطران الجديد بالكنيسة المصرية بالقدس يوم السادس من مارس.

فيما أفادت مصادر بالكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة لمرقسية، سينيب عنه وفد لحضور تجليس المطران الجديد بالقدس يتألف من كبار الأساقفة والمطارنة، موضحًا: "لا يجوز وفقا للطقس الكنسى أن يجلس أسقف مطران، على اعتبار أن المطران أعلى رتبة كنسية بعد البابا".

>الجدير بالذكر أن البابا تواضروس الثانى سيرسم (يعين) القمص ثيؤدور الأنطونى مطرانا للقدس فى السابع والعشرين من فبراير الجارى فى صلوات عشية بحضور الأساقفة ومطارنة المجمع المقدس.

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