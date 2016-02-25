خبير أصوات لفحص تسجيلات رئيس حى التجمع الخامس والموظفين المتهمين بالرشوة

أمر المستشار محمد فؤاد، وكيل أول نيابة شرق القاهرة، بانتداب خبير أصوات لفحص التسجيلات التى تمت بين رئيس حى التجمع الخامس، وموظفين شركة نظافة المتهمين بالرشوة، وذلك لكتابة تقرير فنى عن التسجيلات وتقديمه للنيابة .

وكان موظفان بشركة النظافة، قد أدليا باعترافات تفصيلية أمام المستشار محمد فؤاد وكيل أول نيابة شرق القاهرة بسكرتارية أمير سعيد، عقب مواجهتهما بالتسجيلات التى تمت بينهما وبين رئيس حى التجمع الخامس.

> واعترف المتهمان ، بأنهما كان يقدمان 10 ألاف جنيه شهريا رشوة لرئيس حى التجمع الخامس، وذلك مقابل كتابة تقارير تبرز كفاءة مستوى الخدمة التى تقدمها شركة النظافة ورفعها لرئيس جهاز القاهرة الجديدة ، قائلين:"كان لازم نعمل كدة عشان يستمر تعاقد الشركة مع جهاز المدينة ".

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