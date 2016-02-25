تفاصيل إحالة سائق لـ"الجنايات" لاتهامه بقتل نجلته عقب زواجها عرفياَ بالسلام

دفعت العصبية أب يعمل سائقاَ إلى قتل نجلته عقب اكتشافه زواجها عرفياً من صديقها وحملها منه بمنطقة السلام.

وروى "أ.س"، سائق، 52 سنة، فى تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، فى القضية المقيدة برقم 2145 لسنة 2016 إدارى السلام تفاصيل الواقعة، قائلاً "أنا شقيان من وأنا عندى 6 سنوات، وقدرت بفضل الله أكون نفسى واشتريت تاكسى، وكمان قدرت إنى أتجوز، وربنا كرمنى بخمس بنات، وعلمتهم وربتهم أحسن تربية".

وأضاف المتهم: "ومن كام يوم لقيت مراتى فى حالة توتر غريبة، ولما سألتها مالك لقيتها انهمرت فى البكاء، لغاية ما قدرت استدرجها فى الكلام، وعرفت منها أن بنتى "ل"، طالبة فى الثانوية، تعبت شوية، وأصيبت بحالة إغماء، راحت وخداها على المستشفى، وهناك قالولها مبروك بنتك حامل، المهم إنها بعد ما فضلت تلطم على وشها وتعيط، جابتها ورجعت بيها على البيت".

وتابع المتهم: "عرفت اللى حصل، وقولت أخد الموضوع بهدوء وأحله من غير ما حد يحس بينا، وفضلت أتكلم مع البنت وهى رافضة تقولى مين هو جوزها بالظبط، وقولتلها أنى مش هعمله أو هعملها حاجة وإنى ناوى أخليه يجوزها قبل ما بطنها تكبر ويتفضح أمرنا، وسمعتنا تبقى لبانة فى بق أهالى المنطقة والعيلة، لكن البنت كانت رافضة".

وأكمل المتهم "والدة البنت قالتلى سيبها يمكن خايفة منك، وأنا هعرف منها كل حاجة، وبالفعل سبتها، ووالدتها هى كمان حاولت تعرف منها مين هو الولد اللى إجوزته، لكنها هى كمان معرفتش توصل معاها لحل، وساعتها اتوقعت أن الموضوع مش موضوع عرفى وإن البنت غلطت مع حد، رحت واتكلمت معاها تانى وقولتلها إنها لازم تقول مين هو اللى غلطت معاه وأنا هتصرف معاه ومع أهله".

وتابع المتهم: "فجأة لقيت البنت راحت متحولة عليا بشكل غير عادى، وفضلت تهيننى وتشتمنى، واتهمتنى إنى السبب فى كل اللى حصل ده بسبب تقصيرى معاها هى وإخوتها فى تربيتها، وإنى مش بسأل عليها، وقالتلى انت ملكش دعوة أنا عملت كده مع مين، مع واحد صحبى، لقيتنى فجأة بدخل المطبخ وبجيب السكينة، ومن غير ما أشعر بنفسى لقيتنى بطعنها أكتر من طعنة، وبعد ما اتأكدت إنها ماتت قمت متصل بأختى عشان تيجى تاخد البنات، لأن والدتها فى اللحظة دى مكنتش موجودة فى البيت".

ومن جانبه، قرر المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، إحالة السائق للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بقتل ابنته عقب اكتشافه بزواجها من صديقها عرفياً.