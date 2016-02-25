عبد الحفيظ: اثبتوا بالصورة سهر لاعبي الأهلي بمكان غير لائق.. والغرامة مليون جنيه

توعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بتوقيع عقوبات مغلظة على أي لاعب يهين اسم النادي في حياته الشخصية.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة (صدى البلد):"أي شخص يرى لاعبًا للأهلي سهران في مكان غير لائق، يرسل لي صورة أو أي دليل على ذلك".

وأضاف"في هذه الحالة سيتم تغريم هذا اللاعب مليون جنيه، وسيتم إبعاده من التشكيلة الأساسية".

وواصل مدير الكرة بالأهلي"إذا سألت اللاعب وأنكر أي تهمة موجهة له، سأصدقه دون تردد".

وأردف"ليس من المعقول أن يأتي إلي شخص ما كل يوم ويقول أن لاعب ما في الفريق كان يسهر في مكان غير لائق وأقوم بتصديقه بدون دليل".

واختتم عبد الحفيظ"لا بد أن يعي كل لاعب بالفريق، ما معنى انتمائه للنادي الأهلي، ويحسن جيدًا التصرف في حياته الشخصية".