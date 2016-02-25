أمير مرتضى لـ في الجول: صفقة مايوكا مع إسرائيليين؟ لم ندفع أصلا.. وهذا رد الزمالك

عقب أمير مرتضى منصور المسؤول عن إتمام صفقة إيمانويل مايوكا لصالح الزمالك عما أثير حول إتمام خطوات انتقال اللاعب الزامبي عبر وسيط اسرائيلي.

وكانت تقارير قد أبرزت أوراق تقول إن الزمالك دفع مبلغا ماليا يقدر بـ300 ألف دولار كعمولة لوكيل أعمال إسرائيلي، وهو ما أثار بعض اللغط.

ورد أمير مرتضى منصور عبر FilGoal.com على تلك الأسئلة، مفصحا "هناك 5 نقاط هامة سأتحدث عنها في تفاصيل تلك الصفقة للرد على هذه الشائعات".

وسرد "أولا شركة Base Soccer هي شركة إنجليزية لعبت دور الوسيط بين الزمالك واللاعب منذ بداية المفاوضات".

وتابع "بعد ترشيح كريم فتحي للاعب وقبول الجهاز الفني للزمالك به تفاوضنا مع تلك الشركة البريطانية الشهيرة".

وأضاف "ثانيا الزمالك ضم اللاعب في الثواني الأخيرة قبل غلق باب القيد الإفريقي، وذلك بعدما هرع مسؤول يوناني من شركة Base Soccer واسمه ساكيس تزيكاس لمصر لإتمام الأمر".

وأفاد "والأهم أن الزمالك أصلا حتى اللحظة لم يدفع مليما في الصفقة، لأن النادي عانى من أزمة سيولة. طبعا هذا يرد على من يقول إننا دفعنا أموالا لوكيل إسرائيلي".

وأردف "الزمالك سيرسل نسبة الوكيل إلى حساب الشركة في أحد البنوك السويسرية، وهذه هي النقطة الرابعة".

وأكمل "خامسا هو عبارة عن سؤال في الحقيقة. مايوكا في مصر منذ شهر، فلماذا تذكروا كيف تعاقد الزمالك معه بعدما سجل هدفا في أخر مباراة له مع الفريق؟".

وأتم "هذه هي الحقائق الخاصة بالصفقة التي كنت مسؤولا عن إتمامها ومفوضا من جانب الزمالك".