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الأهلي يرد على ' تمارض ' عماد متعب

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الأهلي يرد على ' تمارض ' عماد متعب الأهلي يرد على ' تمارض ' عماد متعب

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي أن ما تردد حول إدعاء عماد متعب الإصابة أمر عار تمامًا من الصحة.

وأوضح عبد الحفيظ أن متعب نال عقوبته، وتم استبعاده من مباراة القمة، وحدد الجهاز الفني برنامجًا لتأهيله.

وأضاف عبر قناة صدى البلد:"كان الاتفاق مع الجهاز الفني على ضم متعب للقائمة التي ستخوض مباراة المصري".

واستدرك"إلا أن متعب تعرض لنزلة معوية شديدة، أبعدته عن التدريبات الجماعية يومين، واضطر لأداء تدريبات منفردة".

وغاب عماد متعب عن المباريات الأربعة الأخيرة للأهلي في بطولة الدوري أمام الزمالك، طلائع الجيش، غزل المحلة، المصري.

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