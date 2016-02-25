عبد الحفيظ يوضح سبب حزنه من لقاء المحلة وليس المصري

لماذا يشعر سيد عبد الحفيظ بالحزن الشديد من نتيجة لقاء الأهلي وغزل الملحة وليس لقاء المصري رغم أن المباراتين انتهيا بالتعادل؟ مدير الكرة بالفريق الأحمر يجيب.

وكان الأهلي قد تعادل مع غزل المحلة والمصري في المباراتين الأخيرتين في الدوري المصري ليقل الفارق بينه وبين ملاحقه الزمالك على صدارة الدوري لثلاث نقاط فقط.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "صدى البلد" قائلا:"الأهلي لديه فريق جيد جدا وبه العديد من اللاعبين المميزين".

وأكمل"في لقاء المحلة لم يكن هناك رغبة قوية في الفوز أو لم نقدر المباراة بشكل جيد ما أدى للتعادل".

وأضاف"على العكس تماما في لقاء المصري كنا نلعب لآخر دقيقة من أجل تسجيل هدفا ولكن التوفيق لم يكن حليفنا".