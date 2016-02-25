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هاني رمزي عن العمل مع مارتن يول: أتمنى العودة للأهلي.. ولكن

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هاني رمزي عن العمل مع مارتن يول: أتمنى العودة للأهلي.. ولكن هاني رمزي عن العمل مع مارتن يول: أتمنى العودة للأهلي.. ولكن

أكد هاني رمزي المدير الفني لاتحاد الشرطة أنه يتمنى بالطبع العودة للأهلي يوما ما وذلك حول سؤاله عن ما هو رده حال وجود عرض للعمل في الجهاز الفني مع المدرب الجديد للفريق الأحمر مارتن يول.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء عن تعاقده رسميا مع المدرب الهولندي مارتن يول لمدة موسم ونصف (طالع التفاصيل).

وتحدث هاني رمزي لقناة "أون تي في" قائلا:"لم يحدثني أي شخص من الأهلي بشكل رسمي بشأن العمل في الجهاز الفني الجديد".

وأكمل"اسمي تردد أيضا حينما كان الأهلي يفاوض فيليكس ماجات".

وبسؤاله عن هل يرغب في العمل في الأهلي أجاب"أتمنى يوما ما أن أعود إليه فهو بيتي وله فضل كبير جدا علي، ولكن خلال الفترة الحالية أتحفظ على الإجابة".

وأوضح"الآن أنا أعمل مع فريق وليس من الصحيح أن أتحدث عن فريق آخر".

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