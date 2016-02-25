بالفيديو..إحدى ضحايا مستشفى المحلة:"هشتكى لربنا وهو هيجيب لى حقى"

قالت إيمان عاطف محمد موسى عاملة بمصنع 2 بشركة غزل المحلة محافظة الغربية، إنه تم حقنها بمضاد حيوى "زورين" البديل للمضاد الحيوى"سفوتاكس" بمستشفى غزل المحلة، ما تسبب فى إصابتها بتشنجات وارتفاع شديد فى درجة الحرارة ورعشة.

وأضافت إيمان عاطف لـ"اليوم السابع"، " أنا دخلت للمستشفى منذ 4 أيام أعانى من اعراض تعب شديدة بعد استئصال المرارة، وكان عندى مغص شديد وخدت حقنة مضاد حيوى، وبعد نصف ساعة شعرت برعشة شديدة وتشنجات وارتفاع شديد فى ضغط الدم وبعدها فقدت الوعى".

وطالبت إيمان بمحاسبة طبيب الصيدلية المسئول فى المستشفى، وقالت:" الدكاترة حللوا حقن المضاد الحيوى وكشفوا أن فيها عيب، وربنا هو اللى هيجب لى حقى..والشكوى لغير الله مذلة".

وكان الدكتور على النوسانى مدير القطاع الطبى بمستشفى غزل المحلة أكد لـ"اليوم السابع"، أن الحالات الأربعة المحجوزة بمستشفى شركة غزل المحلة تم إعطائهن عقار "الزورين" وهو مضاد حيوى سعره رخيص ومتوفر فى الصيدليات، وتم إعطائه للحالات كبديل لعقار "السيفوتاكس".

وأضاف أن الحالات الأربعة أصيبت بحساسية شديدة ورعشة وسخونة بعد إعطائهن المضاد الحيوى البديل، وأن هذه الحالات تبين أن لديها حساسية من هذا العقار، مضيفاً أن صيدلية المستشفى تصرفه للمرضى وهو أيضاً متوافر بجميع الصيدليات.

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