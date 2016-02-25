السكة الحديد: إشغالات قطارات الـ"vip" تعدت نسبة الـ100 % بخط الصعيد

أكد مصدر مسئول بالسكة الحديد أن إشغالات قطارات الـvip التى تعمل على خط الصعيد "القاهرة – أسوان" تعدت نسبة الـ100%، لافتا إلى أن الهيئة دفعت بقطارين على خط الصعيد أحدهما يقوم من محطة مصر الساعة 11.5 مساءً، والأخر يقوم 5.40 مساءً، بمعدل قطارين يوميا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- النائب سيد حسن يطالب "السكة الحديد" بوقوف قطارات "VIP" فى محطة إدفو بأسوان
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وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن إشغالات القطار الـvip الذى يعمل بخط "القاهرة – الإسكندرية" وصلت إلى حوالى 40%، لافتا إلى أن الهيئة شغلت قطارا واحدا على خط "الإسكندرية – القاهرة" لا يتوقف سوى فى بداية الرحلة ونهايتها قبل أن تقرر الهيئة توقفه مؤخرا فى محطة طنطا، وسعر تذكرته موحد بـ100 جنيه للدرجة الأولى و70 جنيه للدرجة الثانية.
>- النائب سيد حسن يطالب "السكة الحديد" بوقوف قطارات "VIP" فى محطة إدفو بأسوان
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