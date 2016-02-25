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السكة الحديد: إشغالات قطارات الـ"vip" تعدت نسبة الـ100 % بخط الصعيد

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السكة الحديد: إشغالات قطارات الـ"vip" تعدت نسبة الـ100 % بخط الصعيد السكة الحديد: إشغالات قطارات الـ"vip" تعدت نسبة الـ100 % بخط الصعيد
أكد مصدر مسئول بالسكة الحديد أن إشغالات قطارات الـvip التى تعمل على خط الصعيد "القاهرة – أسوان" تعدت نسبة الـ100%، لافتا إلى أن الهيئة دفعت بقطارين على خط الصعيد أحدهما يقوم من محطة الساعة 11.5 مساءً، والأخر يقوم 5.40 مساءً، بمعدل قطارين يوميا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن إشغالات القطار الـvip الذى يعمل بخط "القاهرة – الإسكندرية" وصلت إلى حوالى 40%، لافتا إلى أن الهيئة شغلت قطارا واحدا على خط "الإسكندرية – القاهرة" لا يتوقف سوى فى بداية الرحلة ونهايتها قبل أن تقرر الهيئة توقفه مؤخرا فى محطة طنطا، وسعر تذكرته موحد بـ100 جنيه للدرجة الأولى و70 جنيه للدرجة الثانية.


>- النائب سيد حسن يطالب "السكة الحديد" بوقوف قطارات "VIP" فى محطة إدفو بأسوان
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