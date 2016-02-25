بالفيديو والصور.النفايات تغزو شوارع وميادين لبنان وبيروت تتحول لمقلب قمامة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مجموعة من الصور والفيديوهات التى توضح انتشار وغزو تلال القمامة لشوارع وميادين دولة لبنان.

وطالب النشطاء اللبنانيين، من الحكومة سرعة التدخل لحل أزمة النفايات التى اجتاحت شوارع لبنان، والتى أثرت كليا على المنظر الخلاب المعتاد لشوارع لبنان.

ووصف اللبنانيين ما يحدث فى شوارع بلادهم، بالجريمة التى من المفترض أن يحاسب كل من تسبب فى حدوثها، واشتكى البعض الاخر من الرائحة الكريهة التى تفوح من شوارع العاصمة بيروت التى جعلت منها مقلب قمامة كبير.

ويذكر أن لبنان تشهد حالة من الاحتجاجات انطلقت بسبب أزمة القمامة التى تتكدس فى البلاد منذ عدة شهور دون حل، مما أدى إلى تدشين المواطنين لحملة "طلعت ريحتكم" من أجل حث الحكومة على سرعة إنقاذ الموقف.

- حملة "طلعت ريحتكم" تدعو لسلسلة وقفات للمطالبة بحل أزمات لبنان

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