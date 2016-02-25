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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالطالبية

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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالطالبية حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالطالبية
أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليه بالاتجار فى المواد المخدرة، وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير عنها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم وبجوزته 600 جم من مسحوق الهيروين المخدر، وهاتف محمول، و 1400 جنيه بمنطقة الطالبية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات

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