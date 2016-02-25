حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالطالبية

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليه بالاتجار فى المواد المخدرة، وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير عنها.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم وبجوزته 600 جم من مسحوق الهيروين المخدر، وهاتف محمول، و 1400 جنيه بمنطقة الطالبية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات