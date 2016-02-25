إحدى ضحايا مستشفى غزل المحلة:"الدكاترة قالوا لى الحقن إللى خدتها فاسدة"

قالت نوال السيد محمد عاملة بمصنع ملابس بشركة غزل المحلة، إنها دخلت مستشفى غزل المحلة تعانى من مغص كلوى، وأنها أصيبت برعشة شديدة وارتفاع فى درجة الحرارة وزيادة ضربات القلب بعد حقنها بمضاد حيوى "زورين" بدلاً من المضاد الحيوى "سوفتاكس".

وأضافت نوال السيد لـ"اليوم السابع"، "أول ما وصلت للمستشفى أدونى حقنه المضاد الحيوى، ولما وصلت للسرير لقيت سنانى بتخبط فى بعضها، وضربات قلبى زادت وحسيت إن قلبى هيقف وسخونة شديدة ورعشة ومكنتش حاسة بنفسى".

وأوضحت نوال "الممرضات جاوبوا البطاطين اللى فى الأوضه وغطونى بيها، وفضلت على الحال ده للساعة 5 الصبح، وادونى علاج تانى وبدأت السخونة تنزل شوية"، واستكملت "سمعت الدكاترة بيتكلموا عن الحقنة اللى خدتها إنها حقنه فاسدة وهيلغوها، وساعتها قلت لهم انتو عاوزين تموتونى، قالو لى اسكتى".

وتابعت "فى 3 حالات دخلوا المستشفى بعدى وخدوا نفس الحقن، وحصل لهم نفس اللى حصل لى".

وكان الدكتور على النوسانى مدير القطاع الطبى بمستشفى غزل المحلة أكد لـ"اليوم السابع"، أن الحالات الأربعة المحجوزة بمستشفى شركة غزل المحلة تم إعطائهن عقار "الزورين" وهو مضاد حيوى سعره رخيص ومتوفر فى الصيدليات، وتم إعطائه للحالات كبديل لعقار "السيفوتاكس".

وأضاف أن الحالات الأربعة أصيبت بحساسية شديدة ورعشه وسخونة بعد إعطائهن المضاد الحيوى البديل، وأن هذه الحالات تبين أن لديها حساسية من هذا العقار، مضيفاً أن صيدلية المستشفى تصرفه للمرضى وهو أيضا متوافر بجميع الصيدليات.