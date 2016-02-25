"خريجى العلوم بالإسكندرية" تُكرم المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق

تنظم جمعية خريجى العلوم بجامعة الإسكندرية، ندوة بعنوان " تحديات الطاقة" ويحاضر فيها المهندس أسامة كمال ، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق،تحت رعاية الدكتور محمد إسماعيل عبده ، عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وذلك اليوم الخميس بمقر الكلية بالشاطبى.

وقال الكيميائى مهاب حسن، عضو مجلس إدارة جمعية خريجى كلية العلوم، لـ"اليوم السابع" أن إدارة الجمعية ستكرم المهنس إسمامة كمال لدعمه لأنشطة الجمعية والتواصل الدائم فى نقل الخبرات بين الأجيال.

وأضاف أنه سيلقى ندوة عن تتحديات الطاقة وطرق استغلالها خلال الفترة القادمة للاستفادة من الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصرى ويحضر الندوة طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين فى مجال الثروة المعدنية.