تحريات واقعة أمين شرطة المنيا: كان يدافع عن نفسه بعد إصابة أشقائه

كشفت التحريات الأولية تحت إشراف المقدم محمود الجيار رئيس مباحث المركز، أن المشاجرة التى وقعت بين أمين شرطة و3 أشخاص بداخل منزل أمين الشرطة حال وصول أسرة زوجته يحملون معهم السلاح الأبيض، مما أدى إلى حدوث مشاجرة على إثر التفاوض معهم لعودة زوجته إلى المنزل والتى كانت غادرته منذ 6 أشهر.

وتبين من التحريات أيضا إصابة كل من أمين الشرطة وأشقائه الاثنين بجروح قطعية بالرأس، وتبين أيضا أن إطلاق أمين الشرطة النار كان بموجب الدفاع عن النفس بعد إصابة أشقائه أمام عينه.

كان أطلق أمين شرطة من سلاحه الميرى النار على 3 أشخاص بينهم رقيب شرطة بسبب خلافات النسب فيما بينهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بسمالوط.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بحدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط وإصابة 3 أشخاص على يد أمين شرطة.

وأطلق أمين شرطة "محمد .م" النار من سلاحه الميرى على أسرة زوجته بعد حدوث مشاجرة معهم إثر خلافات النسب، مما أسفر عن إصابة كل من "رمضان .ج"، 26 سنة مصاب بطلق نارى أسفل البطن، و"محمد .ع"، 22 سنة رقيب شرطة مصاب بطلق نارى بالساق، و"السادات.م" مصاب بطلق نارى بالساق، وتم نقلهم لمستشفى قلوصنا.

وتبين من الفحص أن سبب المشاجرة خلافات النسب بين أمين الشرطة وأسرة زوجته.