اليوم.. استكمال محاكمة 48 متهما فى قضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف"

تستكمل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، اليوم الخميس ، نظر جلسات محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية و ارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة أشرف.

وتضم قائمة المتهمين 48 متهما من عناصر الإخوان بينهم 36 متهما محبوسا و12 هاربا ، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادةأشرف" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 .

- تأجيل محاكمة المتهمين بقضية قتل الصحفية ميادة أشرف لجلسة 25 فبراير