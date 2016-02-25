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اليوم.. استكمال محاكمة 48 متهما فى قضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف"

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اليوم.. استكمال محاكمة 48 متهما فى قضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف" اليوم.. استكمال محاكمة 48 متهما فى قضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف"
تستكمل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، اليوم الخميس ، نظر جلسات محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية و ارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة أشرف.

وتضم قائمة المتهمين 48 متهما من عناصر الإخوان بينهم 36 متهما محبوسا و12 هاربا ، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادةأشرف" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 .


>- تأجيل محاكمة المتهمين بقضية قتل الصحفية ميادة أشرف لجلسة 25 فبراير

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مصر 365

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