النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية فى حريق ورشة أحذية بالدرب الأحمر

استعجلت نيابة الدرب الأحمر، تقرير الأدلة الجنائية وتحريات المباحث فى واقعة اشتعال النيران بورشة أحذية فى منطقة الدرب الأحمر.

وأمرت النيابة فى وقت سابق بإنتداب المعمل الجنائى لتحديد سبب حريق بإحدى ورش الأحذية وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكان قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق مخلفات داخل ورشة تصنيع أحذية فى الدرب الأحمر، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من النجدة يفيد باشتعال النيران فى ورشة أحذية بنطاق دائرة قسم الدرب الأحمر، وعلى الفور كلف اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم محاصرة اللهب، وإخماد النيران، دون وقوع خسائر بشرية

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