أخبار عاجلة

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية فى حريق ورشة أحذية بالدرب الأحمر

Google+ Print
النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية فى حريق ورشة أحذية بالدرب الأحمر النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية فى حريق ورشة أحذية بالدرب الأحمر
استعجلت نيابة الدرب الأحمر، تقرير الأدلة الجنائية وتحريات المباحث فى واقعة اشتعال النيران بورشة أحذية فى منطقة الدرب الأحمر.

وأمرت النيابة فى وقت سابق بإنتداب المعمل الجنائى لتحديد سبب حريق بإحدى ورش الأحذية وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكان قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق مخلفات داخل ورشة تصنيع أحذية فى الدرب الأحمر، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من النجدة يفيد باشتعال النيران فى ورشة أحذية بنطاق دائرة قسم الدرب الأحمر، وعلى الفور كلف اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم محاصرة اللهب، وإخماد النيران، دون وقوع خسائر بشرية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365