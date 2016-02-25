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ضبط 104 ألف صاروخ ألعاب نارية فى حملة أمنية بالفيوم

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ضبط 104 ألف صاروخ ألعاب نارية فى حملة أمنية بالفيوم ضبط 104 ألف صاروخ ألعاب نارية فى حملة أمنية بالفيوم
ضبطت حملة أمنية شنتها مديرية أمن الفيوم على مصانع تصنيع الألعاب النارية والبمب بمركز يوسف الصديق كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت 104 ألف لعبة، وأدوات التصنيع والمواد الخام، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مساعد الوزير ومدير أمن الفيوم أمر بتشكيل حملات مكبرة لاستهداف مصانع تصنيع الألعاب النارية والبمب بمركز يوسف الصديق، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط "علاء ه" 40 سنة، ومقيم بالنزلة دائرة مركز يوسف الصديق وبمنزله "ماكينة وخلط مفرقعات، وجردل كجل حجر وزن 25 كيلو، و25 كيلو حجر كربون، و2 جوال فحم وزن 25 كيلو"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 755 إدارى مركز يوسف الصديق لسنة 2016.

كما تم ضبط "محمود ج" 25 عامل ومقيم النزلة يوسف الدصديق وبمنزله، وبحوزته 520 دائرة تحتوى الواحدة على 2000 صاروخ نارى بإحمالى 104 ألف صاروخ العاب نارية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 753 إدارى مركز يوسف الصديق لسنة 2016، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365