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عبد الحفيظ: الأهلي لا ' يطاطي ' إلا لنفسه.. وهذا سبب إلغاء عقوبة حسين السيد

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عبد الحفيظ: الأهلي لا ' يطاطي ' إلا لنفسه.. وهذا سبب إلغاء عقوبة حسين السيد عبد الحفيظ: الأهلي لا ' يطاطي ' إلا لنفسه.. وهذا سبب إلغاء عقوبة حسين السيد

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي على أنه لا مجال للتفرقة في المعاملة بين لاعبي الفريق في الثواب والعقاب.

وقال عبد الحفيظ لقناة صدى البلد:"لا مجال للتستر على الأخطاء في الفريق، فالأهلي لا يطاطي إلا للأهلي، فإن اسم النادي أكبر من أي لاعب أو مدرب".

وأضاف"فرضنا عقوبات على لاعبين كبار، وصلت إلى حسام غالي قائد الفريق، فكيف سنتجاوز عن أخطاء لاعب عمره 25 سنة أو أصغر سنًا".

وواصل"لا يوجد في الأهلي نظرية المؤامرة، ولا أشغل بالي بها، الأهم استقرار الفريق داخليًا وفنيًا، في العقوبات والأخطاء فالكل واحد".

وتطرق مدير الكرة بالأهلي للواقعة الأخيرة التي تم فيها تغريم حسام غالي لتجاوزه ضد زميله حسين السيد الظهير الأيسر للفريق.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه في البداية قرر تغريم اللاعبين، ثم توجه له حسين السيد، وأكد أنه لم يتجاوز ضد غالي على الإطلاق.

وأتم عبد الحفيظ"اجتمعت باللاعبين، وغالي أكد رواية زميله، لذا صححت الخطأ وتم إلغاء عقوبة حسين السيد".

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فيديو اليوم السابع