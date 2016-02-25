هاني رمزي يتحدث عن: تحدي مارتن يول مع الأهلي.. وماكليش مع الزمالك

ما هي التحديات التي سوف تواجه مارتن يول مدرب الأهلي الجديد وأليكس ماكليش المدير الفني المرتقب للزمالك؟ هاني رمزي مدرب اتحاد الشرطة يجيب.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء عن تعاقده رسميا مع المدرب الهولندي مارتن يول لمدة موسم ونصف (طالع التفاصيل).

وفي الوقت ذاته اقترب ماكليش من التعاقد مع الزمالك وأكد في وقت سابق لـFilGoal.com أنه يتمنى تخطي انجازات ديف مكاي مدرب الفريق السابق (طالع التفاصيل).

وتحدث هاني رمزي لقناة "أون تي في" قائلا:"مارتن يول مدرب لا غبار عليه هو صاحب شخصية قوية ولديه رؤية جيدة".

وأكمل"التحدي الذي سوف يواجهه من وجهة نظري هي أنه أول مرة يعمل في إفريقيا ويجب على لاعبي الأهلي أن يساعدوه في تخطي ذلك الأمر".

وأضاف"يول لن يحقق طفرة خلال وقت قصير أو في البدايات ولذلك يجب الانتظار عليه".

وعن أليكس ماكليش تحدث مدرب منتخب مصر الأوليمبي السابق"التحدي الذي سوف يواجهه هو عدم سماحه لوجود تدخلات من إدارة الزمالك في عمله".

وأردف"في رأيي يجب أن تقوم إداراتي الأهلي والزمالك بوضع خطوط عريضة لكلا المدربين على أن يعملا هما بعد ذلك بأسلوبهما".