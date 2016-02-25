احذر.. الالتهاب القزحى بالعينين بداية للإصابة بالأمراض الروماتيزمية

الالتهاب القزحى من الأمراض التى تصيب العينين، لكنه قد يكون دليلاً على الإصابة ببعض الأمراض منها الأمراض الروماتيزمية.

ويقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس، إن الالتهاب القزحى هو التهاب مناعى للطبقة الملونة بالعين والتى تقع بين الشبكية من الداخل والقرنية والجسم الصلب للعين من الخارج، كما أن هناك عدة أنواع من الالتهاب القزحى على حسب مكان الالتهاب فقد يكون التهاب قزحى أمامى للعين أو أوسط أو خلفى وقد يكون شاملاً لكل الجسم القزحى بالعين.

وأشار الطبيب إلى أن الالتهاب القزحى يؤدى إلى زغللة شديدة بالرؤية مع احمرار بالعين المصابة وكذلك ظهور بقع سوداء بمجال الرؤية وعادة ما يصاحبه صداع شديد، وقد يحدث الالتهاب القزحى بدون سبب ظاهر، وقد ينتج عن الإصابة بالعديد من الأمراض العامة بالجسم خاصة الأمراض الروماتيزمية.

وتابع أن هناك العديد من الأمراض الروماتيزمية التى تؤدى إلى هذا الالتهاب القزحى بالعينين ومن أشهرها وأهمها مرض بهجت والالتهابات المناعية بالأوعية الدموية مثل متلازمة فاجنر ومرض كوازاكى والروماتيزم الصدفى والتيبس المناعى بالعمود الفقرى والتهاب المفاصل المناعى لدى الأطفال والتهاب المفاصل التفاعلى والذئبة الحمراء.

كما أوضح أن الالتهاب القزحى بالعينين يعتبر حالة طارئة تحتاج للتدخل السريع بالتشخيص والعلاج من قبل طبيب العيون وطبيب الروماتيزم والمناعة، ويعتمد العلاج على السيطرة التامة على المرض المتسبب فى ظهور الالتهاب القزحى واستخدام الكورتيزون الموضعى بالعين وعن طريق الفم وكذلك العقاقير المثبطة للمناعة.