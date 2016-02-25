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نجاد البرعى يطالب بالتحقيق فى التمويل الأجنبى غير الشرعى للمنظمات الحقوقية

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نجاد البرعى يطالب بالتحقيق فى التمويل الأجنبى غير الشرعى للمنظمات الحقوقية نجاد البرعى يطالب بالتحقيق فى التمويل الأجنبى غير الشرعى للمنظمات الحقوقية
طالب نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى، بضرورة التحقيق فى ملف التمويل الأجنبى غير الشرعى للمنظمات الحقوقية، حتى يتم محاسبة كل من تلقى تمويل من الخارج بطريقة غير شرعية، مشدد على أنه يجب تقديم النشطاء والحقوقين للمحاكمة للدفاع عن أنفسهم ، والتأكيد على أنهم لم يتلقوا تمويلا أجنبيا من عدمه، مضيفا:" هبقى سعيد جدا لو أتفتح التحقيق".

وأكد نجاد البرعى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التمويل الأجنبى الشرعى هام جدا لمنظمات المجتمع المدنى، والدولة بنفسها تقره وتعترف به، ويأتى من خلال وزارة التعاون الدولى ، مضيفا أن المجتمع المدنى أغلب تمويله داخلى، و"بعض الجمعيات مثل الجمعية الشرعية ميزانيتها بالمليارات".


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