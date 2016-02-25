أخبار عاجلة

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الحركة الوطنية"حول خطابات شفيق عبر الفيديو كونفرانس:"الناس عاوزة كدة"

Google+ Print
"الحركة الوطنية"حول خطابات شفيق عبر الفيديو كونفرانس:"الناس عاوزة كدة" "الحركة الوطنية"حول خطابات شفيق عبر الفيديو كونفرانس:"الناس عاوزة كدة"
قال اللواء رءوف السيد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن حزبه سيواصل تنظيم مؤتمرات فى المحافظات المختلفة، والتى سيتخللها إلقاء الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، لخطابات على الحضور عبر "الفيديو كونفرانس"، لافتا إلى أن المؤتمر القادم سيكون فى محافظة الشرقية ، ويتبعه آخر فى المنصورة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف اللواء رءوف السيد، فى تصريح خاص، عن السبب الذى دفع الفريق أحمد شفيق لإلقاء خطابات فى مؤتمرات الحزب عبر "الفيديو كونفرانس" قائلا :"فى ظل وجود وسيلة اتصال إيه اللى يمنع؟؟ ..مفيش سبب معين ..الناس عاوزة كدة ".

- الفريق شفيق: اتمنى لقاء قريب يجمعنى بأعضاء حزب "الحركة الوطنية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365