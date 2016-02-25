"الحركة الوطنية"حول خطابات شفيق عبر الفيديو كونفرانس:"الناس عاوزة كدة"

قال اللواء رءوف السيد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن حزبه سيواصل تنظيم مؤتمرات فى المحافظات المختلفة، والتى سيتخللها إلقاء الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، لخطابات على الحضور عبر "الفيديو كونفرانس"، لافتا إلى أن المؤتمر القادم سيكون فى محافظة الشرقية ، ويتبعه آخر فى المنصورة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف اللواء رءوف السيد، فى تصريح خاص، عن السبب الذى دفع الفريق أحمد شفيق لإلقاء خطابات فى مؤتمرات الحزب عبر "الفيديو كونفرانس" قائلا :"فى ظل وجود وسيلة اتصال إيه اللى يمنع؟؟ ..مفيش سبب معين ..الناس عاوزة كدة ".

- الفريق شفيق: اتمنى لقاء قريب يجمعنى بأعضاء حزب "الحركة الوطنية"