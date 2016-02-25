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رئيس البرلمان الليبى يهنأ الجيش على دوره فى العمل على تحرير بنغازى

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رئيس البرلمان الليبى يهنأ الجيش على دوره فى العمل على تحرير بنغازى رئيس البرلمان الليبى يهنأ الجيش على دوره فى العمل على تحرير بنغازى
تقدم المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان الليبى بالشكر والتقدير إلى القيادة العامة ورئاسة الأركان والضباط وضباط صف وجنود القوات الليبية والقوات المساندة لها على تأديتهم لواجبهم العسكرى تجاه تحرير مدينة بنغازى من التنظيمات الإرهابية.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى، بأن رئيس البرلمان والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، تقدم بالتهنئة لسكان مدينة بنغازى بتحقيق النصر المؤزر، الذى حققه الجنود البواسل الأبطال من القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المسانده لها، داعياً سكان مدينة بنغازى للتلاحم مع جنودهم بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها حتى يتم تفكيك الألغام التى غرسها الإرهاب فى شوارع ومساكن وميادين مدينة بنغازى والعمل على تأمينها واستقرارها.

ودعى المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للشهداء الأبطال الذين استشهدوا وهم يعملون على تحرير مدينة بنغازى من الإرهاب، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى وعودة الأهالى قريباً إلى ديارهم بمدينة بنغازى، موجهاً تعليماته لرئاسة الوزراء بأن تعمل جاهدة على تذليل الصعاب أمام أهالى مدينة بنغازى حتى تعود الحياة العادية والطبيعة للمدينة بتوفير كل المتطلبات الضرورية لهم.

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مصر 365