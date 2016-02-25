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رئيس الحكومة المغربية يرفض تقييم الإضراب الذى شهدته البلاد

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رئيس الحكومة المغربية يرفض تقييم الإضراب الذى شهدته البلاد رئيس الحكومة المغربية يرفض تقييم الإضراب الذى شهدته البلاد

>أكد رئيس المغربية، عبد الإله بنكيران رفضه الإدلاء بتقييمه حول الإضراب الوطنى العام الذى شهدته المغرب أمس الأربعاء، تاركا مهمة التقييم للشعب المغربى.

وعلق رئيس الحكومة المغربية فى تصريح له مساء أمس حول الاضراب الذى دعا له التحالف النقابى الرباعى، أنه ليس من مهتمه ان يعطى تقييما حول فشل الاضراب العام من نجاحه مكتفيا بالقول بأن الحكومة كشفت عن نسبة الاضراب مؤكدا أن ذلك كافيا .

وقال بنيكران أنه على إستعداد على فتح حوار مع النقابات بعد الإضراب العام،فى حالة ما إذا طلبت النقابات ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قدرت فى بيان لها مساء أمس أن نسبة المشاركة فى الإضراب الذى شمل القطاعين العام والخاص، لم تتعد 30 %.
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مصر 365

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