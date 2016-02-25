تشغيل توسعة «المطاف» في رمضان المقبل

تعقد اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف صباح اليوم الخميس لقاءها التنسيقي ال 23.

وبيّن مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية للمشروع الدكتور بكري بن معتوق عساس أن اللجنة الفنية بمشروعات خادم الحرمين الشريفين والتي شكلت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لمتابعة أعمال السلامة والصحة المهنية والتي تضم عضوية الدفاع المدني والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأكثر من 150 مهندساً سعودياً تم تأهيلهم للحصول على الشهادات المهنية الدولية التخصصية في مجالات السلامة والصحة المهنية ومتابعة أعمال الخرسانة بمواقع التنفيذ.

في ذات الشأن بيّن رئيس اللجنة الفنية الدكتور فيصل بن فؤاد وفا " سيطلع المشاركون على تطوير بوابات المسجد الحرام بما يحقق التشغيل الأمثل لمبنى المطاف ويحقق الاستيعابية المثلى في المواسم المختلفة، وسيتناول التقارير الفنية لسير أعمال تنفيذ المشروع وسيكون حلا متكاملا لتسهيل نسك الطواف للحجاج والمعتمرين.

وأكد أن شهر رمضان المقبل سيشهد تشغيل المنشأة والاستفادة منها بالكامل، مشيراً أن المطاف المؤقت والذي أنشئ عام 1433ه قد شيد من مادة الكاربون فايبر وحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي العربات حيث حقق الفصل الكامل فيما بينهم والطائفين المشاة، وقد ناقشت اللجنة علاقة المطاف المؤقت بمبنى المطاف وتم الرفع للجهات العليا بالرأي الفني حوله.