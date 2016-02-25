خادم الحرمين للرئيس بوتين: ندعم الحل السياسي في سورية ووصول المساعدات لجميع المناطق

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك فهد الخيرية أمس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة، وألقى خادم الحرمين كلمة قال فيها: يسرني أن أكون معكم في هذا الاجتماع المبارك لمجلس أمناء مؤسسة الملك فهد الخيرية التي تحمل اسم ملك أفتخر به كأخ ووالد وقائد، كما يفتخر كل مواطن بما قدمه -رحمه الله- من إسهامات لخدمة دينه وبلاده وأمته.

إن التعليم كان أحد اهتمامات الملك -رحمه الله- ويُقدَّر للمؤسسة أن جعلت التعليم من أهم أهدافها.

أفتخر بالملك فهد كأخ ووالد.. وكل مواطن يفتخر بما قدمه لدينه وأمته

وستكون هذه المؤسسة مع أخواتها من المؤسسات والجمعيات الخيرية إضافة للعمل الخيري والإنساني في بلادنا الغالية متمنياً للجميع التوفيق والسداد.. وأحب أن أكرر فهد كان والدي الثاني، وأنتم إخواني وأبنائي على كل حال يا أبناء فهد -رحمه الله-.

عقب ذلك اطلع خادم الحرمين على النظام الأساس للمؤسسة وتعريفاً بأهدافها الكبرى وهيكلها التنظيمي وكذلك نتائج أعمال معرض وفعاليات الملك فهد بالرياض وجدة، إلى جانب الأعمال الخيرية المصاحبة.

إلى ذلك استقبل خادم الحرمين أمس، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه

وتلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال تناول العلاقات الثنائية إضافة إلى بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في سوريا.

وأكد خادم الحرمين حرص المملكة على تحقيق تطلعات الشعب السوري ودعم المملكة للحل السياسي المبني على مقررات جنيف (1)، كما أكد على ضرورة أن تشمل جهود وقف إطلاق النار ضمانات لوصول المساعدات الإغاثية والطبية لجميع المناطق السورية دون استثناء.