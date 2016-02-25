ولي العهد يوجه بتسريع واستكمال التحول لخدمات «الداخلية» الإلكترونية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - بتسريع واستكمال التحول للخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية والانتقال لمرحلة جديدة يتم خلالها تقديم خدمات الوزارة من خلال منظومة "أبشر" المتكاملة.

جاء ذلك خلال رئاسة سمو ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية أمس لاجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية الرئيسة بالوزارة التي ترتبط بسموه وتتابع مسيرة وتطورات التحول للخدمات الإلكترونية ومنظومة "أبشر" للخدمات الإلكترونية لجميع عملاء قطاعات الوزارة وإمارات المناطق. واطلع سموه -حفظه الله- خلال الاجتماع على تقرير لما تم خلال ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية الذي عقد على مدى يومين واستعرض فيه الإنجازات والخطط المستقبلية للقطاعات وإمارات المناطق، إلى جانب تكريم الجهات المتميزة وتدشين عدد من الخدمات الجديدة.

يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات أبشر الإلكترونية، التي تشمل خدمات المواقع على الإنترنت وخدمات المحمول قد تجاوز ستة ملايين مواطن ومقيم.