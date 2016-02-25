ختام ملتقى «أبشر» للتعاملات الإلكترونية

اختتم ملتقى "أبشر" الثاني للتعاملات الالكترونية فعالياته والذي أقيم في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، على مدى يومين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي افتتحه صباح أمس الأول الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا الملتقى إلى تحفير كافة قطاعاتها، إضافة إلى إمارات المناطق في المضي قدما نحو تبني استراتيجية الوزارة التقنية الموحدة لجميع قطاعاتها، ويهدف ملتقى "أبشر" للتعاملات الإلكترونية، إلى فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل بين كافة الجهات، بما يحقق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.

وقد استعرض ملتقى "أبشر" في يومه الأول الرؤية التقنية المستقبلية، إضافة إلى جلسة نقاش حول "أبشر" والهوية الموحدة، وجلسة أخرى عن سرد أهم المشاريع التقنية الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي، وبمشاركة خبراء تقنيين عالميين كذلك تم استعراض أبرز التوجهات التقنية العالمية في عام 2016، كما تم تخصيص جلسة عن الإبداع والابتكار واستعراض ابرز التجارب الرامية لإيجاد بيئة عمل محفزة على ذلك، وأبرز التحديات وعوائق الإبداع في البيئات الحكومة كذلك ناقش الملتقى القوى التقنية المؤثرة في سرعة التحول للاقتصاد الرقمي عبر جلسة تحمل اسم "الاقتصاد التشاركي".

وناقش المتلقى في اليوم الثاني جلسة عن مملكة الأرقام واستعراض أبرز التجارب العالمية في التحول الرقمي والحديث عن تجربة المملكة في توطين التقنية، كما كان هناك حضور لتطبيقات الهواتف المحمولة عبر جلسة مخصصة لها تستعرض أحدث الإحصائيات بتطبيقات المحمول المقدمة من قطاعات وزارة الداخلية والتطبيقات المنشورة من قبل القطاع الحكومي، وأفضل الممارسات الخاصة بتطوير الخدمات على الهاتف المحمول.

واستعراض لأبرز الأفلام المرئية التي عملت عليها قطاعات الداخلية للتعريف بخدماتها الإلكترونية، وقد تمكن المشاركون وعبر تطبيق محمول للتعاملات الإلكترونية من التفاعل مع جلسات النقاش وطرح استفساراتهم.