"البيئة": التجار يلجأون لتعطيش السوق من "التماسيح" لرفع أسعارها

قال العميد دكتور محمد بهلول، مستشار وزير البيئة لشئون التفتيش البيئى ونهر النيل، إن التجار أحيانا لا يعرضون التماسيح بالأسواق كل أسبوع أو أنهم يقومون "بتعطيش" السوق، كى يرتفع ثمنها، خاصة من زيادة الطلب عليها.

وأضاف "بهلول"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة كانت تعانى مسبقا من صعوبة دخول أماكن مثل سوق الجمعة بالسيدة عائشة، مؤكدا أن دخولها فى حد ذاته ومصادرة 212 حيوانا وطائرا بريا محظورا بيعه يعد إنجازا حقق بالتعاون مع أجهزة الشرطة.

وأشار "بهلول"، إلى أن موظفى التفتيش يمتلكون سلطة الضبطية القضائية، موضحا أن من يعاقب التجار أو المروج الأجهزة الأمنية وليس الوزارة.